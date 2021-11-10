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В Горроще массово отключат воду
Воды не будет до 11 и до 18 часов.

В четверг, 11 ноября, в Горроще отключат воду. Об этом сообщил сайт рязанского «Водоканала».

Воды не будет с 10:00 до 11:00 по адресам:

  • улица 2-я Линия, дома №№ 1, 3, 5, 9;
  • улица 4-я Линия, дома №№ 1, 2/1, 3, 5, 7, 34, 65, 67, 69;
  • улица 5-я Линия, дом № 46а;
  • улица 6-я Линия, дома №№ 4, 6, 8, 10, 18, 20, 24;
  • улица Гагарина, дома №№ 72/3, 74, 76, 78, 78 корпус1, 80, 82, 86, 140/142, 156, 156 корпус1, 156 корпус 2, 156а, 160/2;
  • улица Дзержинского, дом № 74/76;
  • улица Островского, дома №№ 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 18 корпус1, 20, 20 корпус1, 22, 22 корпус 1, 23/2, 24 корпус 1;
  • улица Полетаева, дома №№ 10/10, 12, 19 корпус1, 19/10, 21, 22, 22 корпус1, 23, 25, 25 корпус1, 26, 26 корпус 1, 26 корпус 2, 27, 27 корпус1, 28, 29 корпус1, 31, 31 корпус 1, 32, 33/67;
  • улица Стройкова, дом № 64;
  • улица Татарская улица дома №№ 20, 34, 36, 38, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51/15, 52, 52 корпус 1, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 87, 91;
  • улица Пушкина дома №№ 27, 35;
  • ЦТП улица Гагарина, дом № 156 строение 4;
  • улица Стройкова, дом № 30А;
  • 1-я Линия, дом № 4А;
  • улица Островского, дом № 24Б;
  • детсады — улица Островского, дом № 15а (ясли № 12);
  • школы — улица Полетаева, дом № 14 (гимназия № 5), улица Гагарина, дом № 158 (гимназия № 2), улица Дзержинского, дом № 78 (школа № 16);
  • улица Стройкова, дом № 49.

С 09:30 до 18:00 воды не будет по адресам:

  • улица Гагарина, дома №№ 69, 71, 71 корпус 1, 71 а, 73, 73 корпус 1, 75, 166;
  • улица Островского дома №№ 18 корпус 1, 20 корпус 1, 22 корпус 1, 26 корпус 1, 30/9;
  • улица Полетаева, дома №№ 19 корпус 1, 21, 23, 25;
  • улица Татарская улица, дома №№ 68, 72 (храм), 95;
  • улица Черновицкая улица, дома №№ 1/77, 3, 3 корпус 1, 5, 7, 7 корпус 1;
  • улица площадь 50-летия Октября, дома №№ 1, 2 строение 1;
  • детсад № 84 — улица Гагарина, дом № 71к2;
  • детсад № 87 — улица Черновицкая, дом № 5к1;
  • детсад № 71— улица Островского, дом № 24а.

Подвоз технической воды организуют по адресу: улица Черновицкая, дом № 5 корпус 1.