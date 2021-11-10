Уволившиеся сотрудники рязанской скорой рассказали о причинах ухода

По словам работников, основной причиной стали переработки, маленькие зарплаты и повышение нагрузки.

Уволившиеся сотрудники рязанской скорой рассказали о причинах ухода. Ролик об этом выпустил «Канал Сталинград».

По словам работников, основной причиной стали переработки, маленькие зарплаты и повышение нагрузки. В текущем году ситуация значительно ухудшилась.

Экс-фельдшер скорой помощи рассказала, что за 24 часа ей удавалось поесть минимум два раза. О небольших передышках и вовсе можно было забыть.

«Нагрузки всегда были и было тяжело морально, но к утру мы приходили в себя. Сейчас нас сломали физически. По регламенту мы должны объехать 16 адресов, но выходило 25″, — посетовала женщина.

Еще одна работница скорой помощи призналась, что люди массово уходят из-за несоответствия вознаграждения труда и минимальным тарифам за переработку. „Нет смысла загонять себя за такие деньги“, — добавила она.

Водитель выездной бригады отметил, что получает по 18-19 тысяч и добавил, что молодым людям обеспечить семью при такой зарплате в нынешних условиях невозможно. Экс-фельдшерам скорой на руки выдавали от 21 до 30 тысяч рублей.

Также сотрудники скорой обратили внимание, что на 500 тысяч населения Рязани выделено 52 бригады скорой помощи, однако ежедневно в городе выпускают по 20-25 машин, поэтому на вызов удается приехать только спустя 5-7 часов. „"Да с вами умрешь скорее, чем вы приедете“ — вот, что мы слышим постоянно», — добавила сотрудница скорой.

Работники отметили, что все уезжают работать по специальности в Подмосквье и в Москву.

«Нагрузка не меняется, но зарплата чуть выше и начальство относится лучше», — заключили они.