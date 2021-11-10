Умерла заслуженная артистка России Валентина Малявина

Звезда фильма «Иваново детство» скончалась еще 30 октября, однако о смерти актрисы стало известно только 10 ноября.

Умерла заслуженная артистка России Валентина Малявина. Об этом сообщил Союз кинематографистов.

На счету актрисы более 40 ролей. Самые известные — в фильмах «Иваново детство», «Король-олень», «Дневные поезда».

В 1983 году Малявину осудили за умышленное убийство гражданского мужа, актера Станислава Жданько. В 1988 году она вышла по амнистии.

В 2001 году актриса упала, ударилась головой об пол и потеряла зрение. Последние годы она провела в спецпансионате.

Малявиной не стало еще 30 октября, однако о ее смерти стало известно только в среду, 10 ноября. Ей было 80 лет.

Актрису похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.