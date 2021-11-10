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Умер художник-аниматор мультфильма «Тайна Третьей планеты» Дмитрий Куликов
Куликов скончался на 76-м году жизни 9 ноября 2021 года. Он известен по работе над мультфильмами «Тайна Третьей планеты», «Икар и мудрецы», «Лиса Патрикеевна» и другим.

Умер художник-аниматор Дмитрий Куликов. Об этом сообщил сайт Союза кинематографистов России.

Куликов скончался на 76-м году жизни 9 ноября 2021 года. Он известен по работе над мультфильмами «Тайна Третьей планеты», «Икар и мудрецы», «Лиса Патрикеевна» и другим.

Художник работал на «Союзмультфильме» с 1974 года, а также сотрудничал с другими студиями, в том числе зарубежными.

«Его работу отличало высокое мастерство, творческий подход. Бескорыстная преданность делу», — отметили в сообщении.

«Союзмультфильм» выразил соболезнования родным и близким Дмитрия Куликова.