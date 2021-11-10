Ученые выявили признак для ранней диагностики смертельного заболевания

На основе полученных данных специалисты планируют создать новый подход к медикаментозной терапии ишемической кардиомиопатии.

Учёные СибГМУ обнаружили признак для ранней диагностики ишемической кардиомиопатии. Об этом сообщило РИА Новости .

При заболевании расширяется левый желудочек сердца и истончаются его стенки. Из-за этого сильно снижается способность к перекачиванию крови. По словам исследователей, патология — одна из основных причин смерти от хронической сердечной недостаточности у больных старше 50 лет: кардиомиопатия развивается у 5-8% пациентов с ишемической болезнью сердца и у 30% людей, перенесших инфаркт миокарда.

Так, в постинфарктном периоде при восстановлении организма сперва поступают макрофаги М1 — особые клетки-мусорщики, убирающую мертвую ткань. После этого их заменяют макрофаги типа М2 — они стимулируют рост соединительной ткани для заполнения дефектов.

У страдающих ишемической кардиомиопатией второй этап работы макрофагов не заканчивается. Из-за этого разрастается «рубцовая» соединительная ткань, не способная к сокращению и проведению электрических импульсов. Это приводит к падению мощности сердечной мышцы и кровоснабжения организма. Единственным эффективным лечением в случае развития болезни учёные называют пересадку сердца. При этом, из-за схожести симптомов с другими заболеваниями, патологию трудно выявить на ранних стадиях.

Специалисты нашли удобный для лабораторной оценки признак ишемической кардиомиопатии, позволяющий выявить её на ранних стадиях.

«Макрофаги в миокарде образуются из особых кровяных клеток, моноцитов. Мы первыми исследовали моноциты при ИКМП, выделив четыре типа, после чего изучили молекулы, влияющие на развитие из них М1/М2-макрофагов. Оказалось, дефицит так называемых неклассических моноцитов на фоне избытка интерлейкина-10, может служить четким указанием на процесс, ведущий к ишемической кардиомиопатии. Выяснить это можно относительно простым анализом крови из локтевой вены», — подчеркнула профессор кафедры патофизиологии СибГМУ Светлана Чумакова.

Ученые отметили, что, если обнаружить патологию до того, как значительная часть миокарда деградирует, можно замедлить или остановить развитие заболевания. Это возможно благодаря проведенному коронарному шунтированию и интенсивной метаболической терапии, улучшающей поглощение кислорода из крови клетками миокарда.

Чтобы исследовать соотношение подтипов моноцитов, ученые изучили периферическую венозную кровь, венозную кровь из сосудов сердца и образцы пораженного миокарда. В ходе этого специалисты смогли определить концентрации различных белков, которые могут служить маркерами повреждения миокарда.

«Мы выяснили, что о „перестройке“ миокарда при ИКМП свидетельствует не столько белок TGFβ, как предполагалось ранее, сколько белок галектин-3, который синтезируется в пораженном сердце и наряду с интерлейкином-10 определяет состав моноцитов крови», — отметила Светлана Чумакова.

В будущем специалисты на основе полученных данных планируют создать новый подход к медикаментозной терапии ИКМП.

Результаты исследования опубликованы в журнале IJC Heart & Vasculature.