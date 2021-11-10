Ученые назвали продукт, блокирующий распространение COVID-19

Ученые решили изучить вещества, способные заблокировать не белковое взаимодействие, а слияние липидных оболочек (мембран) клеток человека и коронавируса, что является обязательным условием проникновения вируса в клетку.

Ученые из Института цитологии РАН и Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера назвали продукт, который способен блокировать распространение коронавируса. Результаты исследования опубликованы в журнале Biomedicines .

По словам специалистов, блокировать COVID-19 может вещество пиперин, содержащееся в черном перце.

Ученые решили изучить вещества, способные заблокировать не белковое взаимодействие, а слияние липидных оболочек (мембран) клеток человека и коронавируса, что является обязательным условием проникновения вируса в клетку.

Для этого отобрали 20 алкалоидов. Наибольшую. Эффективность при тестировании показал пиперин. Выяснилось, что он изменяет свойства вирусной липидной оболочки: она теряет способность соединяться с мембранами клеток и вирус не может проникнуть внутрь, благодаря чему прекращается распространение коронавируса.

Отмечается, алкалоиды, изученные учеными, могут стать основой для создания эффективных БАДов для профилактики и терапии COVID-19.