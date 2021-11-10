Синоптик предупредил о ледяном дожде в Москве

В Москве ночью ожидается ледяной дождь. Он может затронуть отдельные районы юго-запада и северо-запада столицы, передает
По его словам, столичный регион пройдет через атмосферный фронт. Тишковец заявил, что к полуночи начнется снегопад, усилится ветер, начнется метель.
«В то время, когда у земли воздух успеет остыть до нуля — минус двух, то на высоте, в слое от одного до двух километров, сформируется „линза“ тепла с температурой воздуха до плюс одного-трех», — рассказал специалист.
По его словам, в такой ситуации осадки твердой фазы постепенно переходят в переохлажденный дождь, который замерзает при соприкосновении с холодной поверхностью и на предметах образуется лед.
Тишковец заявил, что к утру температура достигнет положительных значений и лед растает.