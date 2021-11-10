\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 10
-1°
Чтв, 11
Птн, 12
ЦБ USD 71.29 -0.11 10/11
ЦБ EUR 82.65 0.11 10/11
Нал. USD 70.20 / 71.30 13:24
Нал. EUR 81.52 / 82.20 12:16
Новости
Публикации
«СМ-Клиника» — детям
Клиника на улице Васильевской, строение 3 по праву счит...
Вчера 17:01
784
Во что превратилась одна из самых маленьких и красивых улиц Рязани
Улица Фурманова — одна из самых маленьких улиц Рязани....
4 ноября 14:21
3
10 367
Куда пойти рязанцам без QR-кода?
И если вы не успели получить QR-код, то есть несколько...
1 ноября 19:10
22 799
В Рязани выбрали лауреатов главной театральной премии года
31 октября в Рязанском театре драмы наградили победител...
1 ноября 14:38
7 798
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанцы смогут записать детей в кружки и секции через «Госуслуги»
Онлайн-сервис запустили в регионах, которые готовы к предоставлению услуги. Она доступна для тех пользователей, у которых подтверждена запись на портале госуслуг.

В 13 регионах России, в том числе в Рязанской области, появилась возможность записать детей в кружки и секции через портал госуслуг. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости.

Онлайн-сервис запустили в регионах, которые готовы к предоставлению услуги. Она доступна для тех пользователей, у которых подтверждена запись на портале госуслуг.

Отмечается, что можно сравнивать секции между собой и подобрать на карте ближайший к дому. В Минцифры заявили, что на «Госуслугах» опубликована подробная информация о кружках: программа занятий, адрес, преподаватели, расписание и другое.

Выбрать и оплатить занятие можно с помощью сертификата дополнительного образования, который выпускается на «Госуслугах» автоматически. Он предоставляется детям от 5 до 18 лет, с ним ребенок сможет приходить на предпрофессиональные, социально значимые занятия, в том числе в частных организациях. По сертификату кружок или секцию можно частично или полностью оплатить бюджетными деньгами. Сумму определят местные власти.