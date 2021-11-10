Рязанцы смогут записать детей в кружки и секции через «Госуслуги»

Онлайн-сервис запустили в регионах, которые готовы к предоставлению услуги. Она доступна для тех пользователей, у которых подтверждена запись на портале госуслуг.

В 13 регионах России, в том числе в Рязанской области, появилась возможность записать детей в кружки и секции через портал госуслуг. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости .

Онлайн-сервис запустили в регионах, которые готовы к предоставлению услуги. Она доступна для тех пользователей, у которых подтверждена запись на портале госуслуг.

Отмечается, что можно сравнивать секции между собой и подобрать на карте ближайший к дому. В Минцифры заявили, что на «Госуслугах» опубликована подробная информация о кружках: программа занятий, адрес, преподаватели, расписание и другое.

Выбрать и оплатить занятие можно с помощью сертификата дополнительного образования, который выпускается на «Госуслугах» автоматически. Он предоставляется детям от 5 до 18 лет, с ним ребенок сможет приходить на предпрофессиональные, социально значимые занятия, в том числе в частных организациях. По сертификату кружок или секцию можно частично или полностью оплатить бюджетными деньгами. Сумму определят местные власти.