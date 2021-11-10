Россиянам рассказали, какой будет предстоящая зима

Прогнозы скорректированы в сторону более теплого сценария. Ожидается мягкая погода, близкая к «еврозиме».

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какой будет предстоящая зима. Он об этом он сообщил радио Sputnik .

По его словам, прогнозы скорректированы в сторону более теплого сценария. Он отметил, что ожидается мягкая погода, близкая к «еврозиме».

Тишковец заявил, что температуры будут в среднем на два градуса теплее нормы, количество снега будет соответствовать многолетним значениям.

«То есть я думаю, что это будет мягкий вариант зимы с достаточно большим количеством снега», — сказал специалист.

Он отметил, что все народные приметы «прогоняли» через климатическую статистику и выяснили, что 90% из них не работают, а 10% касаются краткосрочного сценария.