Опубликован проект застройки улицы Фурманова

На улице Фурманова находится действующий монастырь Казанской Божьей матери и большое число заброшенных зданий.

Опубликован проект застройки улицы Фурманова в Рязани. Концепцию обнародовали в Instagram .

На улице Фурманова находится действующий монастырь Казанской Божьей матери и большое число заброшенных зданий. Авторы проекта застройки улицы — рязанское архитектурное бюро ARHOFIS предложили обустроить там пешеходную зону с ограничением въезда автомобилей.

«Применены элементы современного уличного дизайна. Архитектурная пластика фасадов нового жилого комплекса также современна и нейтральна — она „оттеняет“ восстанавливаемые старые здания монастыря. Также частично комплекс выходит на площадь Свободы с реконструкцией жилой „хрущевки“ и оригинальной связкой ее с новыми зданиями проектируемого жилого комплекса», — отметили авторы проекта.

Ранее РЗН. инфо опубликовал статью о том, во что превратилась улица.