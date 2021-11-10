Опубликован проект застройки улицы Фурманова в Рязани. Концепцию обнародовали в
На улице Фурманова находится действующий монастырь Казанской Божьей матери и большое число заброшенных зданий. Авторы проекта застройки улицы — рязанское архитектурное бюро ARHOFIS предложили обустроить там пешеходную зону с ограничением въезда автомобилей.
«Применены элементы современного уличного дизайна. Архитектурная пластика фасадов нового жилого комплекса также современна и нейтральна — она „оттеняет“ восстанавливаемые старые здания монастыря. Также частично комплекс выходит на площадь Свободы с реконструкцией жилой „хрущевки“ и оригинальной связкой ее с новыми зданиями проектируемого жилого комплекса», — отметили авторы проекта.
Ранее РЗН. инфо опубликовал статью о том, во что превратилась улица.