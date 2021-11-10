На шести рязанских улицах два дня подряд будут отключать электричество

Отключения связаны с работами по опиловке аварийных деревьев.

На шести рязанских улицах два дня подряд будут отключать электричество. Объявление опубликовали на сайте горадминистрации.

11 и 12 ноября с 9:00 до 16:00 ресурса не будет по адресам:

улица Советская, дома №№ 1-33, 21а, 29а, 22, 26-88, 64а;

улица Библиотечная, дом № 28;

улица Мервинская, дома №№ 57-65, 73-97, 87а, 97а, 99б, 101а;

улица Бахмачеевская, дома №№ 5-32;

1-й Бахмачеевский проезд, дома №№ 2/16-21;

улица Западная, дома №№ 9-14.

Отключения связаны с работами по опиловке аварийных деревьев. Их будет проводить ООО «Ландшафт-Строй».