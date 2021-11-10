Любимов предложил рязанским и узбекским туроператорам сотрудничать

Предложение глава региона высказал на встрече с торговым представителем России в Узбекистане Андреем Мокроусовым.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с торговым представителем России в Узбекистане Андреем Мокроусовым. Об этом сообщил сайт облправительства.

Встреча прошла в среду, 10 ноября, в рамках бизнес-миссии Рязанской области в Узбекистане.

Николай Любимов поблагодарил Мокроусова за готовность встретиться и обсудить с участниками бизнес-миссии вопросы развития сотрудничества. «Нам нужна ваша поддержка и советы в вопросах расширения сфер присутствия на узбекском рынке и развития новых форматов взаимодействия», — подчеркнул губернатор. Он отметил положительную динамику экспорта рязанской продукции в Узбекистан и заявил о готовности в расширении сотрудничества.

По словам Любимова, ассортимент B2B шоу-рума продукции рязанских производителей, открываемый в Ташкенте, включает более 500 наименований. Продукцию представят 56 компаний региона. Шоу-рум будет работать в течение двух месяцев. «К концу работы шоу-рума в Ташкенте мы завершим работу над формированием и запуском региональной витрины, а впоследствии и маркет-плейса. Это еще один новый для нас формат экспортного продвижения рязанской продукции. Нам видится целесообразным комплексно протестировать наш маркет-плейс именно на узбекском рынке. Наш первый шоу-рум мы открывали в Казахстане, в Алматы. Там нам удалось здорово прокачать этот формат сотрудничества. На основе этого опыта мы хотим предложить вам рассмотреть вариант консолидированных экспортных поставок из нашего региона. Например, Союз строительной отрасли Казахстана — это 7 крупных строительных компаний — после переговоров с нашими поставщиками вышли на консолидированные заказы на покупку межкомнатных дверей и ряд других строительных материалов. За счет объемов заказа такой подход позволяет выгодно маневрировать по ценам контрактов. Поэтому мы предлагаем использовать эту практику с узбекскими компаниями», — подчеркнул глава региона.

В ходе встречи Любимов также озвучил инициативы по организации отраслевых реверсных бизнес-миссий и развитии партнерских отношений в сфере туризма. «Перед поездкой к вам мы изучили ситуацию на этом рынке. К сожалению, ни один из рязанских туроператоров сегодня не предлагает Узбекистан как направление для отдыха. Видимо, и здесь немногие знают о возможностях рязанского региона достойно принимать до 3 миллионов туристов в год. А у нас есть, на что посмотреть. Туризм — это экономика. Как ни одна другая сфера он включает в себя и подстегивает развитие огромного количества отраслей. Не говоря уже о взаимном культурном обогащении. В связи с этим мы предлагаем организовать реверсные рекламно-информационные туры узбекских туроператоров в Рязань и рязанских — в Узбекистан, чтобы более тесно познакомиться с возможностями друг друга и дальше выстраивать взаимовыгодное сотрудничество», — отметил губернатор.

Николай Любимов рассказал об активной деятельности в регионе узбекской национально-культурной автономии «Алмаз». По просьбе и непосредственном участии ее представителей после деловой программы рязанской бизнес-миссии в Ташкенте запланированы переговоры в Самарканде о том, чтобы Рязань стала его городом-побратимом.

Торговый представитель России в Узбекистане Андрей Мокроусов поблагодарил Николая Любимова за конструктивные предложения и заявил о готовности оказать содействие в их реализации, в том числе организации эффективного взаимодействия представителей бизнеса Рязанской области в республике.

После официальной встречи состоялись индивидуальные консультации членов бизнес-миссии Рязанской области с сотрудниками Торгового представительства России в Узбекистане.