Любимов: «Мы очень рассчитываем на то, что предложения и продукция рязанских производителей вызовут интерес у их ташкентских коллег»

Губернатор отметил, что у городов много общего, несмотря на культурные, языковые различия.

Губернатор Николай Любимов надеется, что предложения и продукция рязанских производителей заинтересуют ташкентских коллег. Об этом он сообщил на открытии шоу-рума предприятий Рязанской области в Ташкенте.

Губернатор отметил, что у городов много общего, несмотря на культурные, языковые различия.

«Мы все хотим процветания нашим землям, благополучия жителям. И, конечно, развития бизнеса, которое является основным условием экономического и социального роста, самым мощным механизмом развития любой территории. Сильный бизнес — сильный регион. Мы придерживаемся именно такой формулы. Уверен, она близка и вам», — подчеркнул Любимов.

По его словам, в Рязанской области реализуется широкий набор мер поддержки бизнеса, благодаря которым предприниматели могут расширять географию экспорта, участвовать в выставках, общаться напрямую В2 В, а также участвовать в таких проектах, как мобильный шоу-рум.

Любимов отметил, что шоу-рум будет работать два месяца, там пройдут презентации, переговоры.

«Мы очень рассчитываем на то, что предложения и продукция рязанских производителей вызовут интерес у их ташкентских коллег, — сказал губернатор.

Заместитель хокима города Ташкента Фуркат Махмудходжаев поблагодарил делегацию Рязанской области за визит.

«Это не просто восточная похвала человеку. Мы получили огромный заряд бодрости от общения с рязанской делегацией. Важно, что наши стороны хотят развивать сотрудничество на системной основе. Точек соприкосновения, как мы увидели, у нас много. Наши предприниматели и организации, связанные с бизнесом, проявили огромный интерес к шоу-руму предприятий Рязанской области. Уверен, что с завтрашнего дня поток людей сюда увеличится и огромное количество предложений будет иметь успех», — сказал он.

Представителям деловых кругов Узбекистана сообщили о деятельности рязанских предприятий — участников бизнес-миссии: ООО «РИМВУД ПРО», ООО «ПромС», ИП « Ушаков С. А. .», ООО «Касимовсетеснасть», ООО «Келер Рус», ООО «Источник-логистинг», ООО «НПО ОлМАГ», АО «Моринсис — Агат — Кип», ООО «НОРМАН» и ООО ФДА «СТАРТ». Также прошли деловые переговоры предпринимателей Узбекистана и Рязанской области, в том числе в формате ВКС.

Любимов отметил, что для Рязанской области поездка в Узбекистан — серьезная возможность сотрудничества. Он добавил, что в Ташкенте сейчас идет масштабная стройка.

«И я уверен, что наша продукция займет достойное место. Кроме того, есть предложения у рязанских производителей радиоэлектроники, детских товаров, оборудования для рыбоводства и пищевой промышленности. Самое главное, что мы привезли сюда тех, кто хочет найти себе партнера и в Узбекистане, и здесь есть спрос на их товары», — сказал губернатор.