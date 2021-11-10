Из здания Касимовского нефтегазового колледжа эвакуировали людей
Информация о возгорании появилась в соцсетях в среду, 10 ноября.
В Касимове из здания нефтегазового колледжа эвакуировали людей. Об этом сообщили в группе «Типичный Касимов» в соцсети «ВКонтакте».
Инцидент произошел в среду, 10 ноября.
Пользователи пишут, что в здании произошло возгорание. Судя по фотографиям, на месте работали сотрудники МЧС.
В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что звонок с сообщением о коротком замыкании поступил в 11:14.
В 11:35 возгорание ликвидировали, эвакуировали 462 человека (407 студентов и 55 людей из персонала). Пострадавших нет.