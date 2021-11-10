Инфекционист рассказал, что чаще всего коронавирусом болеют дети до года и подростки
Он уточнил, что 70 процентов детей заражаются коронавирусом от взрослых.
Инфекционист рассказал, что чаще всего коронавирусом болеют дети до года и подростки. Об этом заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, часто болеют дети до года и начиная с семилетнего возраста, в основном болеют подростки.
Инфекционист отметил, что в эпидемиологический процесс вовлекаются 11 процентов детей .
Он также уточнил, что 70 процентов детей заражаются коронавирусом от взрослых.