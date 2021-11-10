Эпидемиолог назвала законные способы избежать вакцинации

Специалист сообщила, что медотвод можно получить у лечащего врача, а для более длительной отсрочки обратиться в специальные иммунологические комиссии, в состав которых входят врачи разных специальностей.

Эпидемиолог департамента здравоохранения ХМАО Ольга Ежова заявила, что может стать основанием для постоянного медотвода от вакцинации. Об этом она рассказала в беседе с URA.RU .

По ее словам, основанием для постоянного медотвода от вакцинации может стать ранее перенесенный анафилактический шок, либо ангионевротический отек (Квинке).

Специалист сообщила, что медотвод можно получить у лечащего врача, а для более длительной отсрочки обратиться в специальные иммунологические комиссии, в состав которых входят врачи разных специальностей.

«Постоянный медотвод человек может получить, если он ранее перенес отек Квинке или анафилактический шок, при этом в обязательном порядке необходимо подтверждение случившегося», — рассказала Ежова.

Она добавила, что отсрочку на месяц могут получить те, кто переболел любым инфекционным заболеванием. Если человек болел коронавирусом, медотвод дается на полгода.

Также Ежова предупредила, что антитела не являются показанием для медотвода.