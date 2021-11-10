\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 10
-1°
Чтв, 11
Птн, 12
ЦБ USD 70.7 -0.59 11/11
ЦБ EUR 81.79 -0.86 11/11
Нал. USD 70.30 / 71.50 14:51
Нал. EUR 81.40 / 82.40 14:51
Новости
Публикации
«СМ-Клиника» — детям
Клиника на улице Васильевской, строение 3 по праву счит...
Вчера 17:01
930
Во что превратилась одна из самых маленьких и красивых улиц Рязани
Улица Фурманова — одна из самых маленьких улиц Рязани....
4 ноября 14:21
3
10 573
Куда пойти рязанцам без QR-кода?
И если вы не успели получить QR-код, то есть несколько...
1 ноября 19:10
23 002
В Рязани выбрали лауреатов главной театральной премии года
31 октября в Рязанском театре драмы наградили победител...
1 ноября 14:38
7 933
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Елена Сорокина проверила ремонт библиотеки № 12
После ремонта в библиотеке будет организованы место для чтения, детский сектор с игровой зоной, информационный зал с инсталляцией, кинозал и коворкинг-зона.

Елена Сорокина проверила ремонт библиотеки № 12. Об этом мэр города написала на своей странице «ВКонтакте».

Глава администрации рассказала, что для филиала купили новую мебель и техническое оборудование, для пополнения библиотечного фонда купили новые книги. Каждый зал библиотеки будет уникальным, их оформлением занимаются художники-дизайнеры.

Елена Сорокина сообщила, что после окончания ремонта помимо традиционных залов, в библиотеке будет организованы место для чтения, детский сектор с игровой зоной, информационный зал с инсталляцией, кинозал и коворкинг-зона.

«Ремонт, который мы сейчас проводим, позволит организовать настоящий городской центр общения. Ведь на сегодняшний день библиотека не просто дает возможность познания нового с помощью чтения книг, но и посредством новейших технологий позволяет быстро получать необходимую информацию, находить единомышленников, активно участвовать в жизни города», — прокомментировала Сорокина.

В 2021 году филиал № 12 централизованной библиотечной системы победил в конкурсном отборе на ремонт. На 2022 год одобрили три заявки на ремонт — от филиалов №№ 5 и 9 централизованной библиотечной системы и центральной детской библиотеки.