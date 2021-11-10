Елена Сорокина проверила ремонт библиотеки № 12

После ремонта в библиотеке будет организованы место для чтения, детский сектор с игровой зоной, информационный зал с инсталляцией, кинозал и коворкинг-зона.

Елена Сорокина проверила ремонт библиотеки № 12. Об этом мэр города написала на своей странице «ВКонтакте».

Глава администрации рассказала, что для филиала купили новую мебель и техническое оборудование, для пополнения библиотечного фонда купили новые книги. Каждый зал библиотеки будет уникальным, их оформлением занимаются художники-дизайнеры.

Елена Сорокина сообщила, что после окончания ремонта помимо традиционных залов, в библиотеке будет организованы место для чтения, детский сектор с игровой зоной, информационный зал с инсталляцией, кинозал и коворкинг-зона.

«Ремонт, который мы сейчас проводим, позволит организовать настоящий городской центр общения. Ведь на сегодняшний день библиотека не просто дает возможность познания нового с помощью чтения книг, но и посредством новейших технологий позволяет быстро получать необходимую информацию, находить единомышленников, активно участвовать в жизни города», — прокомментировала Сорокина.

В 2021 году филиал № 12 централизованной библиотечной системы победил в конкурсном отборе на ремонт. На 2022 год одобрили три заявки на ремонт — от филиалов №№ 5 и 9 централизованной библиотечной системы и центральной детской библиотеки.