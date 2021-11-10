Депутат Госдумы показала видео с ценами на еду из столовой

На кадрах можно заметить цены на блюда. Порция сосисок стоит 72 рубля, сэндвич с курицей — 154 рубля, рис — 33 рубля, сырник — 88 рублей, азу с картофелем 248 рублей, судак по-польски — 410 рублей.

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева показала видео из столовой нижней палаты парламента. Ролик она опубликовала в Instagram.

«Успела снять маленький буфет. Вы хотели посмотреть. Впервые сейчас туда зашла вместе с вами», — написала депутат.

Она отметила, что заседание длится с 12 до 16 часов без перерывов. Как заметила политик, в здании также есть буфет побольше.

На кадрах можно заметить цены на блюда. Порция сосисок стоит 72 рубля, сэндвич с курицей — 154 рубля, рис — 33 рубля, сырник — 88 рублей, азу с картофелем 248 рублей, судак по-польски — 410 рублей.