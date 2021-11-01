Владимир Колокольцев наградил сотрудников полиции за спасение погибавших

Глава МВД России генерал полиции Владимир Колокольцев наградил государственными и ведомственными наградами 30 сотрудников органов внутренних за мужество и героизм, проявленные при спасении погибавших.

Владимир Колокольцев наградил сотрудников полиции за спасение погибавших. Об этом сообщили в пресс-службе рязанского управления МВД.

В понедельник, 1 ноября, глава МВД России генерал полиции Владимир Колокольцев наградил государственными и ведомственными наградами 30 сотрудников органов внутренних за мужество и героизм, проявленные при спасении погибавших. В мероприятии приняли участие представители различных подразделений из Москвы, Республики Бурятия, Красноярского, Приморского, Ставропольского, Хабаровского краев, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Московской, Нижегородской, Оренбургской, Тульской областей, а также из управления на транспорте по СФО и Казанского юридического института МВД России.

«Во все времена защитники правопорядка смело смотрели в лицо опасности, приходили на помощь в ситуациях, которые казались безнадежными. И делали это не только из чувства долга, но прежде всего — по зову сердца», — сказала Колокольцев.

Министр подчеркнул: «Служба в полиции — не просто работа. В любой нештатной ситуации, если рядом, пусть даже случайно, оказался полицейский, именно на него устремлены взгляды граждан. И он должен мгновенно, действуя решительно и не поддаваясь эмоциям, прийти на помощь попавшим в беду. Для этого мало быть профессионалом. Необходимо обладать силой духа, способностью сопереживать чужой боли, быть смелым и благородным».

Обращаясь к награжденным, Владимир Колокольцев отметил, что их героические поступки получили высокую оценку руководства страны и министерства: «Каждого из вас можно по праву назвать достойным гражданином России, продолжателем лучших традиций Министерства, основанных на верности Присяге и своему народу. Самых добрых слов и глубокой признательности заслуживают наши коллеги-женщины, которые наравне с мужчинами рисковали собой во имя спасения людей от неминуемой гибели».

Глава МВД России поблагодарил присутствующих за ответственное отношение к делу и незаурядные личные качества. Затем огласили указ президента и ведомственные приказы.

Принимая государственную награду — медаль «За спасение погибавших», инспектор патрульно-постовой службы полиции мобильного взвода второй роты ОБ ППСП УМВД России по Туле капитан полиции Наталья Демьянова, которая вместе с коллегами спасла из огня двоих детей и пятерых взрослых, выразила уверенность в том, что так же поступил бы каждый сотрудник: «Полицейский просто не имеет права пройти мимо чужой беды. Эта награда будет напоминать нам о ценности человеческой жизни. Служим России, служим народу!»

Награжденный медалью МВД России «За смелость во имя спасения» старший оперуполномоченный оперативно-сыскного отдела уголовного розыска по раскрытию имущественных преступлений УМВД России по Хабаровску майор полиции Александр Богатырев, спасший трехлетнего ребенка, который выпал после ДТП на проезжую часть, сказал: «Выбор профессии полицейского — это мой осознанный выбор. И сейчас я нисколько не жалею об этом. За годы службы мне довелось сталкиваться с различными жизненными ситуациями. Но все преодоленные трудности только добавили мне профессионального опыта, закалили характер и силу воли. Я с гордостью тружусь на благо Отечества, выполняя поставленные задачи по охране общественного порядка и борьбе с преступностью».

Удостоенный той же награды инспектор (ППСП) мобильного взвода в составе первой роты ОБ ППСП УМВД России по Улан-Удэ МВД по республике Бурятия лейтенант полиции Леонид Будаев, который вместе с напарником остановил горящий автобус и эвакуировал пассажиров, поблагодарил министра внутренних дел: «Очень волнительный момент — награждение. Не знаю даже, когда я больше переживал, — тогда или теперь. Ситуация была нештатная. С коллегой было действовать проще, и мы смогли справиться с последствиями быстрее. Благодарность и радость — то, что я ощущаю сейчас. Это гордость не только моя личная, но и всей моей семьи. Особенно детям важно знать и видеть, что полицейский — это человек, который всегда приходит на помощь. Это был ценный опыт, и он показал, что совершенствоваться нужно постоянно».

Также с ответными словами выступили начальник группы дознания отделения МВД России «Вилегодское» Архангельской области старший лейтенант полиции Евгений Гомзяков и курсант Казанского юридического института МВД России рядовой полиции Екатерина Кинчина.

Медалями «За спасение погибавших» награждены сотрудники ОБ ППСП УМВД России по Туле: инспектор патрульно-постовой службы полиции мобильного взвода 2-й роты капитан полиции Наталья Демьянова, старший специалист группы по работе с личным составом капитан полиции Анастасия Сальникова, инспектор группы по работе с личным составом старший лейтенант полиции Дмитрий Жидовинов, инспектор отделения организации службы старший лейтенант полиции Виталий Рожков, которые спасли двоих детей и пятерых взрослых из горящего дома на проспекте Ленина. Заметив возгорание, сотрудники сообщили о произошедшем в дежурную часть и бросились на помощь людям. Дмитрий Жидовинов и Виталий Рожков направились в горящую квартиру, где находилась женщина и пятилетний ребенок, а сотрудницы полиции поднялись на этаж выше, куда уже перекинулся огонь, и организовали экстренную эвакуацию граждан.

Медалями МВД России «За смелость во имя спасения» награждены: