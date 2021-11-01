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В Скопине в честь 125-летия композитора Новикова почтовые карточки погасили специальным штампом
Почтовые карточки погасили специальным календарным штемпелем «Гордость земли Рязанской».

Мероприятие состоялось в рамках празднования 125-летия со дня рождения композитора Анатолия Новикова, автора песни «Смуглянка» и многих других музыкальных произведений. Инициатором выпуска почтовых карточек, посвященных этой дате, выступила «Почта России».

Церемония проходила в краеведческом музее Скопина, где родился советский композитор, хоровой дирижер, народный артист СССР Анатолий Новиков. Ее провели епископ Скопинский и Шацкий Питирим, начальник управления культуры и туризма администрации муниципального образования Скопина Марина Ретюнская и заместитель начальника Скопинского почтамта УФПС Рязанской области Галина Сычева.

«Почта России» делает благое дело, прославляя знаменитых рязанцев. Сегодняшнее спецгашение является важным и почетным событием, которое подчеркивает значимость этой даты", — сказал епископ Питирим.

Начальник управления культуры и туризма Марина Ретюнская поблагодарила «Почту России» за организацию уникального события.

«Мы гордимся нашими известными земляками. Спецгашение почтовой продукции с их изображением имеет важное значение в развитии культуры области, так как житель любого уголка нашей земли может увидеть достопримечательности Рязанщины и знаменитых людей, тесно связанных с ней», — отметила Ретюнская.

После проведения церемонии спецгашения каждый из гостей могу сразу отправить почтовую карточку своим знакомым и друзьям.