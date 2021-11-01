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В Ряжском районе местный житель украл полтонны зерна со склада сельхозпредприятия
Оперативники установили личность злоумышленника и задержали его. Уголовное дело возбудили по статье «Кража». Его передали в суд для рассмотрения по существу.

В Ряжском районе местный житель украл полтонны зерна со склада сельхозпредприятия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Полицейские установили, что в августе 2021 года местный житель пролез на территорию склада сельхозкооператива под воротами и с помощью специальной швабры набрал шесть мешков ячменя. Мешки он спрятал в кустах рядом со складом. На следующий день он вернулся и набрал еще девять мешков. После этого все мешки он погрузил в свой автомобиль и уехал. Общий вес похищенного зерна составил 462 килограмма.

Оперативники установили личность злоумышленника и задержали его. Уголовное дело возбудили по статье «Кража». Его передали в суд для рассмотрения по существу.