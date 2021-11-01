В Рязани заметили пенсионеров, разбирающих просроченную продукцию из «Магнита»

По словам очевидцев, пенсионеры разбирают просроченную продукцию из «Магнита».

В Рязани на площади Театральной заметили пенсионеров, которые разбирают продукты около мусорных баков. Информация об этом опубликована в соцсети.

По словам очевидцев, пенсионеры разбирают просроченную продукцию из «Магнита».

«На Театральной площади пенсионеры дождались просрочки из „Магнита“. У „ВкусВилла“, который рядом, просрочки нет», — говорится в сообщении.