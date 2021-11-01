В Рязани выбрали лауреатов главной театральной премии года

В воскресенье, 31 октября, в рязанском театре драмы наградили победителей VII регионального фестиваля «Зеркало сцены». В его конкурсной программе были представлены десять спектаклей.

В воскресенье, 31 октября, в рязанском театре драмы наградили победителей VII регионального фестиваля «Зеркало сцены». В его конкурсной программе были представлены десять спектаклей.

На формат праздника повлияли противокоронавирусные ограничения. У гостей на входе проверяли QR-коды и паспорта, на награждение смогли прийти не все лауреаты.

В зале не было аншлага, а партер был заполнен почти на 90% без оглядки на социальную дистанцию.

Награды лучшим представителям региональных государственных театров вручили в 14 номинациях. Также жюри учредило четыре специальных премии.

О том, как в этом году прошла церемония награждения, читайте в разделе «Публикации».