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В Рязани свободны около 200 коек в «красной зоне»
Глава рязанского минздрава Андрей Прилуцкий сообщил, что на 1 ноября в больницах региона свободны около 200 коек для коронавирусных больных.

В Рязани свободны около 200 коек в «красной зоне». Об этом пишет «Новая газета».

Глава рязанского минздрава Андрей Прилуцкий сообщил, что на 1 ноября в больницах региона свободны около 200 коек для коронавирусных больных. Об этом он сказал в ответ на историю рязанки, мать которой не положили в больницу с сатурацией 72.

По словам женщины, врачи скорой помощи согласились госпитализировать пожилую родственницу, но после нескольких звонков отказали, потому что в больнице не было мест.

«Критической ситуации у нас нет. По мере заполнения, по мере необходимости, мы открываем новые койки в отделениях больниц. Что касается случая в выходной. Для приема больных с коронавирусом у нас всегда дежурит какая-то определенная больница. Бывает что в один день столько-то пациентов, в другой — гораздо больше. Обычно при резком наплыве все это разруливается, в том числе и в ручном режиме», — пояснил Прилуцкий.

По словам источника «Новой газеты», на станции скорой помощи не знают о таком случае, а при сатурации в 72 необходимо везти пациента в больницу.

«Вероятно, в тот момент действительно случился завал», — прокомментировал собеседник газеты.