В Рязани после проверок закрыли четыре заведения, нарушивших противокоронавирусные меры

Специалисты проверили торговые центры и предприятия общественного питания. Всего прошло 47 обследований.

В Рязани после проверок закрыли четыре заведения, которые нарушили противоэпидемические меры. Об этом сообщила региональная опергруппа.

Специалисты проверили торговые центры и предприятия общественного питания. Всего прошло 47 обследований.

По итогам возбудили восемь дел, четыре из них — о приостановке деятельности. Также объявили 15 предостережений.