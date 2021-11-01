В Рязани маршрутки № 42 не вышли на линии из-за вакцинации водителей

В комментариях горожанке ответил рязанский перевозчик. По его словам, 31 октября сократился выпуск машин, что было связано с вакцинацией водительского состава.

Рязанка в соцсетях пожаловалась, что в воскресенье 31 октября, маршрутки № 42 перестали выходить на линию. Девушка отметила, что в приложении bus62 , отслеживающем маршрутные такси, также не отображалась информация об их передвижении.

В комментариях горожанке ответил рязанский перевозчик. По его словам, 31 октября сократился выпуск машин, что было связано с вакцинацией водительского состава.

«Многие водители из-за прививки чувствовали слабость, недомогание и повышение температуры. Еще два транспортных средства не вышли на линию по причине отказа водителей от вакцинации, которая в нашей сфере деятельности является обязательной. Приношу свои извинения по факту сложившейся ситуации, прилагаю все усилился по обеспечению бесперебойного транспортного сообщения на маршруте», — пояснил перевозчик.