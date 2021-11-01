В Роспотребнадзоре рассказали о десяти вариантах дельта-штамма в России

По словам специалиста, помимо доминирующего так называемого основного базисного варианта В.1.617.2 «дельта» в стране встречаются еще до десяти сублиний.

Директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин заявил, что на территории России встречается около десяти подвидов дельта-штамма коронавируса. Его слова приводит РИА Новости .

По словам специалиста, помимо доминирующего так называемого основного базисного варианта В.1.617.2 «дельта» в стране встречаются еще до десяти сублиний.

Он отметил, что дельта-штамм остается доминирующим в стране, но в мире известно о более 40 его вариантах.

По данным ВОЗ, индийский штамм (дельта), названный B.1.617, выявили в октябре 2020 года.