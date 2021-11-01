В Госдуме предложили ввести скидку на проезд в общественном транспорте для вакцинированных
По мнению автора предложения льгота будет способствовать снижению риска распространения заболевания в общественном транспорте.
В Госдуме предложили ввести скидку на проезд в общественном транспорте для вакцинированных. Об этом
Депутат Госдумы Василий Власов предложил предоставлять 50-процентную скидку на общественный транспорт гражданам, прошедшим вакцинацию. Он направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова.
По мнению депутата льгота может стать существенным материальным стимулом, а также будет способствовать снижению риска распространения заболевания в общественном транспорте.
Предполагается, что скидкой вакцинированные смогут воспользоваться в течении шести месяцев после прививки.