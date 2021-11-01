В Госдуме предложили ввести скидку на проезд в общественном транспорте для вакцинированных

По мнению автора предложения льгота будет способствовать снижению риска распространения заболевания в общественном транспорте.

В Госдуме предложили ввести скидку на проезд в общественном транспорте для вакцинированных. Об этом пишет RT.

Депутат Госдумы Василий Власов предложил предоставлять 50-процентную скидку на общественный транспорт гражданам, прошедшим вакцинацию. Он направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова.

По мнению депутата льгота может стать существенным материальным стимулом, а также будет способствовать снижению риска распространения заболевания в общественном транспорте.

Предполагается, что скидкой вакцинированные смогут воспользоваться в течении шести месяцев после прививки.