Стало известно, что появится в здании бывшего рязанского филиала института культуры

Использование объекта культурного наследия будет определено после проведения реставрационных работ

Стало известно, что появится в здании бывшего рязанского филиала института культуры. Об этом сообщила ГТКР «Ока».

На официальный запрос редакции «Вестей» в Минкультуры ответили, что здание планируют передать агентству по управлению и использованию памятников культуры.

В ведомстве подчеркнули, что использование объекта культурного наследия будет определено после проведения реставрационных работ.

Напомним, филиал института культуры в Рязани закрыли в 2019 году.