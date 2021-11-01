Стало известно, что появится в здании бывшего рязанского филиала института культуры
Использование объекта культурного наследия будет определено после проведения реставрационных работ
Стало известно, что появится в здании бывшего рязанского филиала института культуры. Об этом
На официальный запрос редакции «Вестей» в Минкультуры ответили, что здание планируют передать агентству по управлению и использованию памятников культуры.
В ведомстве подчеркнули, что использование объекта культурного наследия будет определено после проведения реставрационных работ.
Напомним, филиал института культуры в Рязани закрыли в 2019 году.