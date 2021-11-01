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Сотрудника рязанской колонии задержали с наркотиками
За денежное вознаграждение сотрудник должен был передать наркотики осужденному. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудника рязанской колонии задержали с наркотиками. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН.

В октябре 2021 года в Кимовске оперативники задержали младшего инспектора ИК-5 по Рязанской области. В его автомобиле обнаружили четыре полимерных свертка с растительным веществом.

Исследование показало, что это наркотическое вещество — марихуана массой 50,9 грамма.

Сообщается, что за денежное вознаграждение сотрудник должен был передать наркотики осужденному.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 228.1 УК РФ.