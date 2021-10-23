Домашний арест Сергею Карабасову и Игорю Ковалеву продлили до 2022 года

Суд продлил домашний арест Сергею Карабасову и Игорю Ковалеву до 2022 года. Вопрос рассмотрели на очередном судебном заседании в пятницу, 22 октября, сообщает «МК в Рязани».

Суд продлил домашний арест Сергею Карабасову и Игорю Ковалеву до 2022 года. Вопрос рассмотрели на очередном судебном заседании в пятницу, 22 октября, сообщает «МК в Рязани».

Сторона обвинения попросила суд продлить домашний арест. Адвокаты подсудимых ходатайствовали о смягчении меры пресечения, заменив домашний арест на запрет определенных действий.

Защитник Карабасова Эдуард Видакас указал, что его клиенту по состоянию здоровья надо находиться на свежем воздухе. Адвокат Ковалева Сергей Кочетков на суде заявил, что действующая мера пресечения нарушает конституционное право подсудимого: отсутствие доступа в интернет лишает его возможности готовиться к прениям в равных условиях с гособвинителями.

Адвокат Сергей Антонов, действующий в защиту Ковалева, указал на то, что его подзащитный находится под домашним арестом уже 2,5 года, и ни разу с его стороны не было никаких нарушений. Также, по его словам, подсудимые уже явно не смогут оказать какого-либо воздействия на потерпевших и свидетелей и ранее не пытались сделать этого.

Суд постановил оставить Карабасова и Ковалева под домашним арестом до января 2022 года. Так как по делу уже назначены прения сторон, огласить приговор планируют до истечения срока меры пресечения.

Напомним, ранее суд снова отказался вернуть уголовное дело экс-мэра Рязани Карабасова прокуратуре.

По версии следствия, экс-мэра Рязани Сергея Карабасова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. В 2018 году управление энергетики и ЖКХ администрации Рязани и ООО «Уютный двор62» заключило контракт на строительство спортплощадки. На момент подписания акта работы по установке объекта еще не начались. Начальник управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игорь Ковалев по указанию Карабасова подписал документы о приемке спортивной площадки, на основании которых гендиректор ООО «Уютный двор 62» Михаил Пузанов получил более 4,9 миллионов рублей из городского бюджета.