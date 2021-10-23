\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 23
10°
Вск, 24
Пнд, 25
ЦБ USD 70.86 -0.13 23/10
ЦБ EUR 82.5 -0.14 23/10
Нал. USD 69.80 / 71.25 15:03
Нал. EUR 81.30 / 82.30 16:43
Новости
Публикации
Парад рязанских вице-губернаторов: от писателя до охотника
В рязанской властной вертикали есть высокая, но очень с...
4 часа назад
425
«Ситилинк» в Рязани предлагает выгодные покупки для офиса в октябре
В осенний период спрос рязанских покупателей на офисную...
Вчера 16:36
1 364
Лидеры подтверждают реноме. Обзор 4-го тура в «40+"
В четвертом туре дивизиона «Любитель 40+" сенсаций не п...
Вчера 12:13
1 477
В Рязани по-новому оборудуют подъезды к школам: безопасно для детей, у...
В Рязани появились новшества, которые готова перенимать...
17 октября 11:32
2
13 131
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Домашний арест Сергею Карабасову и Игорю Ковалеву продлили до 2022 года
Суд продлил домашний арест Сергею Карабасову и Игорю Ковалеву до 2022 года. Вопрос рассмотрели на очередном судебном заседании в пятницу, 22 октября, сообщает «МК в Рязани».

Суд продлил домашний арест Сергею Карабасову и Игорю Ковалеву до 2022 года. Вопрос рассмотрели на очередном судебном заседании в пятницу, 22 октября, сообщает «МК в Рязани».

Сторона обвинения попросила суд продлить домашний арест. Адвокаты подсудимых ходатайствовали о смягчении меры пресечения, заменив домашний арест на запрет определенных действий.

Защитник Карабасова Эдуард Видакас указал, что его клиенту по состоянию здоровья надо находиться на свежем воздухе. Адвокат Ковалева Сергей Кочетков на суде заявил, что действующая мера пресечения нарушает конституционное право подсудимого: отсутствие доступа в интернет лишает его возможности готовиться к прениям в равных условиях с гособвинителями.

Адвокат Сергей Антонов, действующий в защиту Ковалева, указал на то, что его подзащитный находится под домашним арестом уже 2,5 года, и ни разу с его стороны не было никаких нарушений. Также, по его словам, подсудимые уже явно не смогут оказать какого-либо воздействия на потерпевших и свидетелей и ранее не пытались сделать этого.

Суд постановил оставить Карабасова и Ковалева под домашним арестом до января 2022 года. Так как по делу уже назначены прения сторон, огласить приговор планируют до истечения срока меры пресечения.

Напомним, ранее суд снова отказался вернуть уголовное дело экс-мэра Рязани Карабасова прокуратуре.

По версии следствия, экс-мэра Рязани Сергея Карабасова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. В 2018 году управление энергетики и ЖКХ администрации Рязани и ООО «Уютный двор62» заключило контракт на строительство спортплощадки. На момент подписания акта работы по установке объекта еще не начались. Начальник управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игорь Ковалев по указанию Карабасова подписал документы о приемке спортивной площадки, на основании которых гендиректор ООО «Уютный двор 62» Михаил Пузанов получил более 4,9 миллионов рублей из городского бюджета.