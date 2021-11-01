Рязанская область попала на 28 место в рейтинге регионов по уровню безработицы

Рязанская область попала на 28 строчку с показателем уровня безработицы в 3,9%.

Рязанская область попала на 28 место в рейтинге регионов по уровню безработицы. РИА Новости опубликовало рейтинг регионов с самым высоким уровнем безработицы.

В исследовании проанализировали данные по итогам июня-августа 2021 года. Рязанская область попала на 28 строчку с показателем уровня безработицы в 3,9%.

Самая благоприятная ситуация сложилась на рынке труда Санкт-Петербурга. Также в тройку попали Москва и Ямало-Ненецкого автономного округа. Выяснилось, что труднее всего найти работу жителям Ингушетии, Дагестана и Тувы.