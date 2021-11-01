Рязанцам рассказали, куда пойти без QR-кода

С 30 октября по 7 ноября в Рязанской области объявлены выходные дни. В этот период большинство общественных мест можно посетить только с QR-кодом.

С 30 октября по 7 ноября в Рязанской области объявлены выходные дни. В этот период большинство общественных мест можно посетить только с QR-кодом.

Их наличие проверяют на входах в ТРЦ, кафе, рестораны, бассейны, фитнес-клубы.

Редакция РЗН. инфо выяснила, какие публичные места продолжают работать для тех, кто не успел получить QR-код. Подробнее в разделе «Публикации».