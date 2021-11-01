Путин назвал причину вспышек коронавируса

На совещании с руководством Минобороны глава государства отметил, что вакцинация — самый универсальный способ защитить себя от инфицирования.

Президент Владимир Путин сообщил, что одной из причин новых вспышек заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 является поздняя ревакцинация. Об этом передает RT.

На совещании с руководством Минобороны глава государства отметил, что вакцинация — самый универсальный способ защитить себя от инфицирования.

По его словам, в некоторых странах больше 60% населения было вакцинировано, после чего началась вспышка. Он назвал причиной этого позднюю ревакцинацию от коронавируса.