На выезде из Рязани столкнулись два внедорожника
Авария произошла в понедельник, 1 ноября, около дома № 7 на Солотчинском шоссе.
На выезде из Рязани столкнулись два внедорожника. Видео выложили
В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что авария произошла в понедельник, 1 ноября, в 08:05.
Около дома № 7 на Солотчинском шоссе столкнулись Mercedes, которым управляла 35-летняя рязанка и Ford Kuga, под управлением 50-летнего жителя Рязани.
В результате аварии водитель Mercedes обращалась за медицинской помощью. Проводится проверка.