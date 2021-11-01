МегаФон: рязанцы стали чаще смотреть фильмы в жанре хоррор

С начала осени интерес к фильмам и сериалам в жанре хоррор у жителей Рязанской области вырос на 20%. Такую тенденцию обнаружили аналитики сервиса «МегаФон ТВ», изучив статистику просмотров.

С начала осени интерес к фильмам и сериалам в жанре хоррор у жителей Рязанской области вырос на 20%. Такую тенденцию обнаружили аналитики сервиса «МегаФон ТВ», изучив статистику просмотров. Фаворитами этого сезона стали картины про апокалипсис, их увидел каждый второй зритель онлайн-кинотеатра.

На повышенное внимание к фильмам ужасов у рязанцев могли повлиять осенняя хандра и желание снять стресс в связи новой волной коронавируса в России. Ведь по мнению психологов, такие ленты снижают уровень тревоги и становятся своеобразной эмоциональной разрядкой.

Помимо сезонного интереса к фильмам ужасов связисты отмечают рост просмотров в привязке к календарным датам, например, к Хэллоуину. В России, по опросам ВЦИОМ, лишь семь процентов людей отмечают этот праздник. Поэтому большинство рязанцев охотнее включат страшный сериал, чем сами будут наряжаться в пугающие образы демонов или ведьм. Так, по данным аналитиков «МегаФон ТВ», в течение нескольких лет подряд именно на 31 октября приходится пик просмотров хорроров — их включают в два раза чаще, чем в обычный день.

При выборе сериалов этого жанра жители Рязанской области единодушны. Каждый третий отдает предпочтение многосерийной экранизации романа Стивена Кинга «Противостояние» или истории про зомби-апокалипсис «Ходячие мертвецы». В фильмах такого единения не наблюдается: верхние строчки рейтинга заняли «Страшные истории для рассказа в темноте» и «Синяя бездна 2», каждая из которых набрала около три процента аудитории.

В целом зрители «МегаФон ТВ» уже успели увидеть 20 сериалов и свыше 370 фильмов ужасов. Выбрать ленту для просмотра поможет подборка топовых картин на основе предпочтений самих жителей Рязанской области:

Топ-7 хорроров

«Страшные истории для рассказа в темноте»; «Синяя бездна 2»; «Голем: Начало»; «Проклятие Спящей красавицы»; «Поворот не туда: Наследие»; «Молчание ягнят»; «Солнцестояние; «Дом, который построил Джек».

Топ-7 сериалов в категории ужасы

«Противостояние"*; «Ходячие мертвецы»; «Чепелуэйт»; «Страна Лавкрафта"*; «Сумеречная зона"*; «Хелстром»; «30 сребреников"*.

* Доступно в сервисе «Амедиатека» на «МегаФон ТВ».