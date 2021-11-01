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МегаФон: рязанцы стали чаще смотреть фильмы в жанре хоррор
С начала осени интерес к фильмам и сериалам в жанре хоррор у жителей Рязанской области вырос на 20%. Такую тенденцию обнаружили аналитики сервиса «МегаФон ТВ», изучив статистику просмотров.

С начала осени интерес к фильмам и сериалам в жанре хоррор у жителей Рязанской области вырос на 20%. Такую тенденцию обнаружили аналитики сервиса «МегаФон ТВ», изучив статистику просмотров. Фаворитами этого сезона стали картины про апокалипсис, их увидел каждый второй зритель онлайн-кинотеатра.

На повышенное внимание к фильмам ужасов у рязанцев могли повлиять осенняя хандра и желание снять стресс в связи новой волной коронавируса в России. Ведь по мнению психологов, такие ленты снижают уровень тревоги и становятся своеобразной эмоциональной разрядкой.

Помимо сезонного интереса к фильмам ужасов связисты отмечают рост просмотров в привязке к календарным датам, например, к Хэллоуину. В России, по опросам ВЦИОМ, лишь семь процентов людей отмечают этот праздник. Поэтому большинство рязанцев охотнее включат страшный сериал, чем сами будут наряжаться в пугающие образы демонов или ведьм. Так, по данным аналитиков «МегаФон ТВ», в течение нескольких лет подряд именно на 31 октября приходится пик просмотров хорроров — их включают в два раза чаще, чем в обычный день.

При выборе сериалов этого жанра жители Рязанской области единодушны. Каждый третий отдает предпочтение многосерийной экранизации романа Стивена Кинга «Противостояние» или истории про зомби-апокалипсис «Ходячие мертвецы». В фильмах такого единения не наблюдается: верхние строчки рейтинга заняли «Страшные истории для рассказа в темноте» и «Синяя бездна 2», каждая из которых набрала около три процента аудитории.

В целом зрители «МегаФон ТВ» уже успели увидеть 20 сериалов и свыше 370 фильмов ужасов. Выбрать ленту для просмотра поможет подборка топовых картин на основе предпочтений самих жителей Рязанской области:

Топ-7 хорроров

  1. «Страшные истории для рассказа в темноте»;
  2. «Синяя бездна 2»;
  3. «Голем: Начало»;
  4. «Проклятие Спящей красавицы»;
  5. «Поворот не туда: Наследие»;
  6. «Молчание ягнят»;
  7. «Солнцестояние;
  8. «Дом, который построил Джек».

Топ-7 сериалов в категории ужасы

  1. «Противостояние"*;
  2. «Ходячие мертвецы»;
  3. «Чепелуэйт»;
  4. «Страна Лавкрафта"*;
  5. «Сумеречная зона"*;
  6. «Хелстром»;
  7. «30 сребреников"*.

* Доступно в сервисе «Амедиатека» на «МегаФон ТВ».