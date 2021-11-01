Глава Роспотребнадзора рассказала, введут ли ограничения на Новый год

В период нерабочих дней в ноябре она посоветовала на собираться большими компаниями, проводить больше времени на свежем воздухе, чтобы разорвать цепь распространения инфекции. Глава Роспотребнадзора отметила, что от того, как люди проведут этот период, будет зависеть формат новогодних праздников.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, введут ли ограничения на Новый год. Об этом она сообщила в интервью телеканалу «Россия 1».

По ее словам, к началу сезона, к сентябрю, из-за отсутствия контроля противокоронавирусных мер выросла заболеваемость по стране.

«Когда мы все собрались, перемешались в коллективах, растут все острые респираторные вирусные инфекции у людей. К ним присоединился и новый коронавирус. Увеличение количества заболевших было неизбежно, что мы сегодня и видим», — сказала Анна Попова.

В период нерабочих дней в ноябре она посоветовала на собираться большими компаниями, проводить больше времени на свежем воздухе, чтобы разорвать цепь распространения инфекции.

Глава Роспотребнадзора отметила, что от того, как люди проведут этот период, будет зависеть формат новогодних праздников.

«Вот как мы сейчас тщательно и аккуратно проведем эти нерабочие дни, так мы сможем подготовиться к новогодним праздникам, чтобы провести их по привычному. Я надеюсь, что так и будет, если мы проведем с соблюдением всех правил эти дни и привьемся. Как раз до Нового года мы успеем», — сказала Попова.

Она заявила, что новые ограничения пока не ожидаются, но нужно заложить «хорошие перспективы на будущее».

Кроме того, по словам Поповой границы пока закрывать не собираются, поскольку распространение вируса происходит внутри страны.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что новый штамм AY.4.2 пока не отнесли к вариантам, которые требуют настороженного отношения к себе.

«Это обычная история развития любого вируса», — сказала Попова.