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Елена Сорокина проверила благоустройство территории на Михайловском шоссе
Начало работ задержали, так как проект несколько раз торговался. Подрядчик обещал завершить работы 15 ноября.

Елена Сорокина проверила благоустройство территории на Михайловском шоссе. Об этом глава администрации сообщила на своей страничке «ВКонтакте».

Благоустройство территории началось в 2019 году как реализация проекта местной инициативы. Вначале заасфальтировали пешеходную дорожку к социальным объектам Керамзавода — школе № 22, детскому саду, поликлинике, центру детского творчества «Стрекоза». В 2020 году вдоль дорожки установили уличное освещение.

В 2021 году начался третий этап благоустройства: аварийные и старые деревья опилили, тополя обрезали. Жесткая обрезка тополей стимулирует весной рост молодой кроны деревьев.

Сорокина сообщила, что начало работ задержали, так как проект несколько раз торговался. Так как благоустройство идет хорошими темпами, подрядчик обещал завершить работы 15 ноября, а не 29, как указано в контакте.

Также мэр отметила, что на Михайловском шоссе живут активные люди, которые проводят большую информационную работу, участвуют в деятельности общественной приемной и привлекают к мероприятиям молодежь.