Беременная рязанка родила после серьезной травмы, которую получила при падении из маршрутки

Выходя из общественного транспорта, женщина упала и сломала ногу. В больнице ее прооперировали, после чего месяц она провела в инвалидной коляске.

Беременная рязанка родила после серьезной травмы, которую получила при падении из маршрутки. Об этом женщина написала в соцсетях .

По словам рязанки, 24 августа она с дочерью ехала в маршрутке № 98 до остановки «улица Бирюзова». Выходя из общественного транспорта, женщина упала и сломала ногу. Очевидцы вызвали скорую помощь, рязанку доставили в ОКБ. В больнице женщину на 31-й неделе беременности прооперировали, после чего месяц она провела в инвалидной коляске.

После полученной травмы рязанка родила здорового ребенка.

«Ситуация сама по себе неприятная и жуткая. Не мешало бы принести извинения за такое удручающее состояние остановки общественного транспорта, приведшее к получению серьезной травмы. Выплата компенсации в досудебном порядке по соглашению сторон тоже будет не лишней», — обратилась женщина к администрации Рязани.