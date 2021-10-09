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В Скопинском районе столкнулись грузовик, тягач и легковушка
В Скопинском районе в субботу, 9 октября, произошла массовая авария. На 265-м километре автодороги Р22 «Каспий» столкнулись три транспортных средства, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Скопинском районе в субботу, 9 октября, произошла массовая авария. На 265-м километре автодороги Р22 «Каспий» столкнулись три транспортных средства, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла около 18:00, столкнулись грузовик Mercedes-Benz Sprinter, легковой автомобиль Volkswagen Polo и седельный тягач Mercedes-Benz Axor.

В результате происшествия травмы получили пять человек — водители Polo и Sprinter, трое пассажиров Polo.

Двое пассажиров Volkswagen госпитализированы.

В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия уточняются.