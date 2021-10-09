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В Михайлове задержали пару наркосбытчиков из Рязани
Правоохранители задержали 32-летнюю рязанку и ее 29-летнего сообщника, которые занимались сбытом синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Правоохранители задержали 32-летнюю рязанку и ее 29-летнего сообщника, которые занимались сбытом синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Выяснилось, что рязанцы приехали в районный центр с целью распространения N-метилэфедрона путем закладок и интернет-мессенджеров. Чтобы «обеспечить» наркотиком местных потребителей, сообщники решили прожить здесь несколько дней и поселились в гостинице.

В ходе досмотра оперативники изъяли у женщины, которая играла в преступной группировке ведущую роль, 52 грамма «синтетики».

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере), максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 20 лет.