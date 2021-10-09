Стали известны подробности ДТП под Рязанью
В полиции рассказали подробности аварии, которая произошла в Рязанском районе утром в субботу, 9 октября.
В полиции рассказали подробности аварии, которая произошла в Рязанском районе утром в субботу, 9 октября.
ДТП произошло примерно в 9:00, на 25-м километре автодороги Рязань — Пронск — Скопин, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. 29-летний рязанец, управляя автомобилем Hyundai Solaris, по предварительной информации, не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении Haval под управлением 37-летнего водителя.
В результате происшествия водитель Hyundai получил травмы, его госпитализировали.
На месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия уточняются.
Напомним, авария случилась возле села Дашки-2, видео с места опубликовали в соцсетях.