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Рязанские водители рассказали о серьезной пробке на Солотчинском шоссе
В Рязани на Солотчинском шоссе образовалась серьезная пробка. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях в субботу, 9 октября.

В Рязани на Солотчинском шоссе образовалась серьезная пробка. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях в субботу, 9 октября.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на месте затора произошла авария. Водители отмечают, что ДТП случилось около «Круиза» на средней полосе.

«В сторону Солотчи при въезде большая яма, ее все объезжают, вот такое нанопокрытие положили», — прокомментировал очевидец.

Выясняется официальная информация.