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Россиянам рассказали о самом опасном периоде для заражения COVID-19
Коронавирус может привести к тяжелым последствиям в любое время года, однако именно осенью это заболевание считается наиболее опасным. Об этом в субботу, 9 октября, сообщил в беседе с радио Sputnik инфекционист, вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.

Коронавирус может привести к тяжелым последствиям в любое время года, однако именно осенью это заболевание считается наиболее опасным. Об этом в субботу, 9 октября, сообщил в беседе с радио Sputnik инфекционист, вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.

По его словам, рост распространения коронавируса осенью этого года совпало с распространением гриппа и ОРВИ.

«Первая встреча с COVID-19, скорее всего, у большинства людей уже произошла. Вопрос в той вирусной нагрузке, которую получил человек. Если она была незначительная, то организм с COVID-19 просто „встречается“ и „знакомится“. Если мы говорим о том, когда лучше всего встретиться с серьезной дозой COVID-19, то тогда, когда уже есть иммунитет. Приобрести его можно через вакцинацию или болезнь», — рассказал специалист.

Он добавил, что вакцинация способствует снижению риска совместного течения болезней. Кроме того, соблюдение масочного режима поможет противостоять заражению любым видом респираторных инфекцией.

Совместное течение нескольких инфекций крайне нежелательно.