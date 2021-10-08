В рязанскую колонию пытались доставить телефоны в приборной панели грузовика
Подробности привела пресс-служба регионального УФСИН.
Сотрудники оперотдела исправительной колонии № 2 изъяли два сотовых телефона. Подробности привела пресс-служба регионального УФСИН.
Сотовые телефоны обнаружили при досмотре автомобиля на КПП исправительного учреждения. Они были спрятаны в приборную панель кабины грузовика.
В отношении водителя транспортного средства составили протокол об административном правонарушении. Мобильники изъяли.