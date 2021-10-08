В Рязанской области подросткам запретили посещать торговые центры без родителей
Соответствующую редакцию документа «О введении на территории Рязанской области режима повышенной готовности» № 294 опубликовали в пятницу, 8 октября.
В Рязанской области несовершеннолетним запретили посещать ТЦ без родителей. Соответствующую редакцию документа «О введении на территории Рязанской области режима повышенной готовности» № 294 опубликовали в пятницу, 8 октября.
«Запретить в период с 11 по 25 октября 2021 года нахождение несовершеннолетних лиц (не достигших возраста 18 лет) в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), без сопровождения родителей или иных законных представителей», — говорится в сообщении.