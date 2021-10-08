В Рязани нашли вирус африканской чумы свиней
Подготавливаются документы для введения ограничительных мер на объекте, где нашли партию инфицированной свинины.
В Рязани в столовой в районе Южный промузел в пробах мяса нашли вирус африканской чумы свиней. Об этом сообщил ТКР.
Зараженная свинина произведена ООО «Кстовский мясокомбинат» Нижегородской области.
Мясо изолировали и поместили на хранение, его уничтожат. Помещения столовой продезинфицируют.
Подготавливаются документы для введения ограничительных мер на объекте, где нашли партию инфицированной свинины.