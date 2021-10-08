В Рязани на семи улицах отключили воду

Отключение связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе.

В Рязани семь улиц остались без воды. Об этом в пятницу, 8 октября, сообщил сайт мэрии.

До 15:00 воды не будет по улицам:

улица Сысоевская;

улица 1-й Сысоевский проезд;

улица 2-й Сысоевский проезд.

До 15:30 воды не будет по улицам:

улица 2-я Новоселковская, дома №№ 4, 6, 6 корпус 1;

все улицы в деревне Карцево.

До 17:00 воды не будет по улицам:

улица Новоселов, дома №№ 16, 16а;

улица Советской армии, дома №№ 11, 13, 15, 17, 17 корпус 1;

улица Тимакова, дом № 22 корпус 2.

Отключение связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе.