В Рязани на семи улицах отключили воду
Отключение связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе.
В Рязани семь улиц остались без воды. Об этом в пятницу, 8 октября, сообщил сайт мэрии.
До 15:00 воды не будет по улицам:
- улица Сысоевская;
- улица 1-й Сысоевский проезд;
- улица 2-й Сысоевский проезд.
До 15:30 воды не будет по улицам:
- улица 2-я Новоселковская, дома №№ 4, 6, 6 корпус 1;
- все улицы в деревне Карцево.
До 17:00 воды не будет по улицам:
- улица Новоселов, дома №№ 16, 16а;
- улица Советской армии, дома №№ 11, 13, 15, 17, 17 корпус 1;
- улица Тимакова, дом № 22 корпус 2.
Отключение связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе.