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В Рязани на семи улицах отключили воду
Отключение связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе.

В Рязани семь улиц остались без воды. Об этом в пятницу, 8 октября, сообщил сайт мэрии.

До 15:00 воды не будет по улицам:

  • улица Сысоевская;
  • улица 1-й Сысоевский проезд;
  • улица 2-й Сысоевский проезд.

До 15:30 воды не будет по улицам:

  • улица 2-я Новоселковская, дома №№ 4, 6, 6 корпус 1;
  • все улицы в деревне Карцево.

До 17:00 воды не будет по улицам:

  • улица Новоселов, дома №№ 16, 16а;
  • улица Советской армии, дома №№ 11, 13, 15, 17, 17 корпус 1;
  • улица Тимакова, дом № 22 корпус 2.

Отключение связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе.