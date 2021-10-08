В Рязани мужчину арестовали за антинациональные призывы в соцсетях

«Гнев» он выражал в соцсетях, призывая пользователей к насилию над национальными меньшинствами и не подчиняться органам власти.

В Рязани за размещение в соцсетях призывов к нападению по мотивам национальной ненависти арестовали мужчину 1977 года рождения. Информация об этом появилась в Telegram-канале «ОПЕР слил».

Ранее его неоднократно судили за грабежи, разбойные нападения, хранение оружия и наркотиков.

Большую часть жизни он провел в тюрьме, куда попадал за тяжкие преступления. Отмечается, что он «был недоволен вниманием к своей персоне правоохранительных органов, мешавших ему совершать мелкие хищения в магазинах, уничтожать чужое имущество и употреблять „соли“ (синтетический наркотик) в неограниченных количествах».

«Гнев» он выражал в соцсетях, призывая пользователей к насилию над национальными меньшинствами и не подчиняться органам власти.

Рецидивиста взяли под стражу. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ.