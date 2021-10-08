В России одобрили повышение стоимости капремонта
Плату разрешили повысить не более чем на 25% при условии, что не превысит стоимость услуг по ремонту, определенную регионом и объем средств, которыми ежегодно распоряжаются операторы
Правительство России одобрило повышение платы за капремонт в многоквартирных домах. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Плату разрешили повысить не более чем на 25% при условии, что не превысит стоимость услуг по ремонту, определенную регионом и объем средств, которыми ежегодно распоряжаются операторы
Повышение платы до 1 января 2022 года связано с подорожанием стройматериалов и оборудования.